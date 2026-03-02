    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Iran-Krieg: Trotz Erfolgen sitzt Trump in der Falle - Öl als Fieberthermometer!

    Denn der Iran hat es erstens geschafft, den Krieg auszuweiten und damit die Kosten für alle Beteiligten massiv zu erhöhen - und zweitens agieren nun unabhängige Zellen in einer Art Guerilla-Krieg gegen die Amerikaner und

    Trotz der Erfolge bei der Ausschaltung von Führungsfiguren des Mullah-Regimes im Iran sitzt Trump nun in einer strategischen Falle! Denn der Iran hat es erstens geschafft, den Krieg auszuweiten und damit die Kosten für alle Beteiligten massiv zu erhöhen - und zweitens agieren nun unabhängige Zellen in einer Art Guerilla-Krieg gegen die Amerikaner und ihre Verbündeten. Trump hat nun zwei Probleme: er kann und will keinen langen Krieg führen - aber genau danach sieht es nun aus. Laut Berichten wird es schon bald Munitions-Probleme geben - und je länger die Strasse von Hormus faktisch gesperrt ist, umso stärker steigen die Kosten für Trump weiter. Ohnehin scheint der US-Präsident keine wirkliche Strategie zu haben: einerseits fordert er die Bevölkerung auf, das Regime zu stürze, andererseits wollte er, dass Figuren des Regimes mit ihm einen Deal machen werden..

