Volkswagen (VW) Vz Aktie knickt ein - 02.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,65 % verliert die Volkswagen (VW) Vz Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,30 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,65 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz Verluste von -0,26 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -4,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,24 % verloren.

Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,22 % 1 Monat -4,46 % 3 Monate -0,26 % 1 Jahr -4,65 %

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,22 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,63 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,92 %. Toyota notiert im Plus, mit +3,88 %. Tesla verliert -2,04 % Stellantis notiert im Minus, mit -2,51 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.