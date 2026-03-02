    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE

    Porsche Holding SE Aktie unter Verkaufsdruck - 02.03.2026

    Am 02.03.2026 ist die Porsche Holding SE Aktie, bisher, um -2,51 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Porsche Holding SE Aktie.

    Foto: Clément Roy - unsplash

    Porsche Holding SE ist eine führende Investmentgesellschaft im Automobilsektor mit strategischem Fokus auf Beteiligungen, insbesondere an der Volkswagen AG. Sie besitzt eine starke Marktstellung und hebt sich durch ihre Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen von Konkurrenten ab.

    Porsche Holding SE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Porsche Holding SE Aktie. Sie fällt um -2,51 % auf 35,02. Der Kursrückgang der Porsche Holding SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,51 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Porsche Holding SE, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -6,57 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -5,09 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,58 %. Im Jahr 2026 gab es für Porsche Holding SE bisher ein Minus von -12,81 %.

    Porsche Holding SE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,09 %
    1 Monat -3,58 %
    3 Monate -6,57 %
    1 Jahr -6,18 %

    Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

    Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,36 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,54 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,92 %. Renault notiert im Minus, mit -3,31 %. Volkswagen verliert -2,91 % Stellantis notiert im Minus, mit -2,51 %.

    Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche Holding SE

    -2,70 %
    -5,09 %
    -3,58 %
    -6,57 %
    -6,18 %
    -34,77 %
    -48,60 %
    -19,45 %
    -27,08 %
