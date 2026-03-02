    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMonument Mining AktievorwärtsNachrichten zu Monument Mining

    Monument Mining Aktie überzeugt mit Kursplus - 02.03.2026

    Am 02.03.2026 ist die Monument Mining Aktie, bisher, um +1,31 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Monument Mining Aktie.

    Monument Mining ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Gold konzentriert, mit Projekten in Malaysia und Australien. Es konkurriert mit großen Akteuren wie Barrick Gold und Newmont. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die kosteneffiziente Produktion in strategisch günstigen Regionen.

    Monument Mining Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 02.03.2026

    Die Monument Mining Aktie notiert aktuell bei 0,7750 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0100  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Monument Mining Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,65 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 0,7750, mit einem Plus von +1,31 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Monument Mining über einen Zuwachs von +12,32 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Monument Mining Aktie damit um -1,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Monument Mining +3,33 % gewonnen.

    Monument Mining Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,27 %
    1 Monat +3,33 %
    3 Monate +12,32 %
    1 Jahr +239,91 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Monument Mining: Fokus liegt auf den bevorstehenden Quartalszahlen (2. Quartal 2026, versetztes Geschäftsjahr) und deren Einfluss auf Kurs/Bewertung. Threads nennen grob 11.000–15.000 Unzen Produktion und 75–86 Mio. CAD Umsatz, abhängig vom Goldpreis (ca. 4.15k USD/oz). Zusätzlich wird die kurzfristige Kursentwicklung diskutiert, teils optimistisch, teils skeptisch gegenüber unmittelbaren Gewinn-Schüben.

    Informationen zur Monument Mining Aktie

    Es gibt 345 Mio. Monument Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 267,62 Mio. € wert.

    Ob die Monument Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monument Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Monument Mining

    +1,31 %
    -1,27 %
    +3,33 %
    +12,32 %
    +239,91 %
    +991,55 %
    +806,43 %
    +751,65 %
    +12,32 %
    ISIN:CA61531Y1051WKN:A0MSJR



