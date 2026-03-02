    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarnival AktievorwärtsNachrichten zu Carnival

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Carnival Aktie - Kurs auf Talfahrt - 02.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Carnival Aktie bisher Verluste von -8,96 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Carnival Aktie.

    Besonders beachtet! - Carnival Aktie - Kurs auf Talfahrt - 02.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Carnival Corporation ist ein führendes Kreuzfahrtunternehmen, das unter Marken wie Carnival Cruise Line und Princess Cruises unvergessliche Urlaubserlebnisse bietet. Als einer der größten Akteure in der Branche konkurriert es mit Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line. Mit einem vielfältigen Markenportfolio und innovativen Bordangeboten sichert sich Carnival eine starke Marktstellung.

    Carnival Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.03.2026

    Mit einer Performance von -8,96 % musste die Carnival Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Carnival Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,96 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Carnival in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +20,19 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Carnival Aktie damit um -11,85 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,56 %. Im Jahr 2026 gab es für Carnival bisher ein Minus von -3,10 %.

    Carnival Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,85 %
    1 Monat -5,56 %
    3 Monate +20,19 %
    1 Jahr +21,36 %

    Informationen zur Carnival Aktie

    Es gibt 146 Mio. Carnival Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,58 Mrd. € wert.

    Silber, Battalion Oil Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Carnival

    Nordson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -1,04 %.

    Carnival Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Carnival Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carnival Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carnival

    -8,96 %
    -11,85 %
    -5,56 %
    +20,19 %
    +21,36 %
    +177,78 %
    +30,21 %
    -15,57 %
    ISIN:US14365C1036WKN:264713





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Carnival Aktie - Kurs auf Talfahrt - 02.03.2026 Am heutigen Handelstag muss die Carnival Aktie bisher Verluste von -8,96 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Carnival Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     