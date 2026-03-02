Carnival Aktie - Kurs auf Talfahrt - 02.03.2026

Mit einer Performance von -8,96 % musste die Carnival Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Carnival Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,96 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Carnival Corporation ist ein führendes Kreuzfahrtunternehmen, das unter Marken wie Carnival Cruise Line und Princess Cruises unvergessliche Urlaubserlebnisse bietet. Als einer der größten Akteure in der Branche konkurriert es mit Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line. Mit einem vielfältigen Markenportfolio und innovativen Bordangeboten sichert sich Carnival eine starke Marktstellung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Carnival in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +20,19 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Carnival Aktie damit um -11,85 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,56 %. Im Jahr 2026 gab es für Carnival bisher ein Minus von -3,10 %.

Carnival Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,85 % 1 Monat -5,56 % 3 Monate +20,19 % 1 Jahr +21,36 %

Informationen zur Carnival Aktie

Es gibt 146 Mio. Carnival Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,58 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Carnival

Nordson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -1,04 %.

Carnival Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carnival Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carnival Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.