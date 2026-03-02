BERENBERG stuft Axa auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa nach Zahlen für 2025 von 47,80 auf 50,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer dürfte Rückenwind vom Anlagevermögen erhalten, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Hinzu komme, dass die Aktien deutlich niedriger bewertet seien als die der Kontrahenten Allianz und Generali. Der Zukauf des italienischen Direktversicherers Prima fördere das Wachstum./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 40,85EUR auf Tradegate (02. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
