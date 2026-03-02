'Gegen Abzocke an der Zapfsäule vorgehen'

Nach der Eskalation im Nahen Osten waren die Preise an deutschen Tankstellen gestiegen. Allerdings fiel der Ausschlag nach Zahlen des ADAC zunächst vergleichsweise gering aus. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags kostete ein Liter Super E10 1,6 Cent mehr als am Freitag. Diesel verteuerte sich um 1,3 Cent./vsr/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 5,607 auf Tradegate (02. März 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +8,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,75 %.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 85,92 Mrd..

BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3220. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,5556GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -28,56 %/-10,70 % bedeutet.