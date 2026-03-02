JPMORGAN stuft NETFLIX COM INC auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Netflix beim Kursziel von 120 US-Dollar mit "Overweight" wieder aufgenommen. Netflix bleibe eine robuste Wachstumsstory, schrieb Doug Anmuth am Montag. Starker Content treffe auf Steigerung der Abonnentenzahlen über den Globus bei anhaltend guter Preissetzungsmacht. Zudem stecke das Werbegeschäft noch in den Kinderschuhen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 03:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 80,10EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
