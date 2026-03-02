JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1250 Pence auf "Overweight" belassen. Gestiegene Ziele für das Ergebniswachstum so wie der auf 2031 verlängerte Ausblickshorizont des Netzbetreibers dürften am Markt gut ankommen, schrieb Pavan Mahbubani am Montag./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 16,10EUR auf Tradegate (02. März 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,5

Kursziel alt: 12,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

