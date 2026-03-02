BERENBERG stuft Totalenergies auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Totalenergies von 57 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der französische Öl- und Gasproduzent sei gestärkt ins Jahr gegangen, schrieb Henry Tarr am Sonntag. Der Verschuldungsgrad sei niedrig und das Produktionswachstum belaufe sich auf drei Prozent. Die Kapitalausgaben dürften sinken und es gebe für das Unternehmen attraktive Projekte, um in Wachstum zu investieren./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 08:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,18 % und einem Kurs von 70,23EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



