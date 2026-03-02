RBC stuft NATIONAL GRID auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Alexander Wheeler am Montag anlässlich des neuen Fünfjahresplans des Netzbetreibers./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:43 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:43 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 16,10EUR auf Tradegate (02. März 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



