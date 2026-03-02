JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 337 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Es gebe weitere Anzeichen einer Normalisierung des Wachstums in einem normaleren Umfeld, schrieb David Hayes am Montag in der Nachbetrachtung der jüngsten Bilanz. Die Bewertung hält er aber für ambitioniert./rob/ag/mis
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 388,4EUR auf Tradegate (02. März 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
