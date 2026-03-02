DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAINT GOBAIN auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Jon Bell in seiner am Montag vorliegenden Kommentar nach der Telefonkonferenz zur Jahresbilanz./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,00 % und einem Kurs von 83,28EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.



