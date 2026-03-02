DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GENERALI SPA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 37,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Kailesh Mistry rechnet für 2025 mit einem operativen Gewinn von 8,1 Milliarden Euro, einer Dividende von 1,57 Euro und darüber hinaus Aktienrückkäufen in einem Volumen von 500 Millionen Euro, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte März schrieb./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 35,17EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Kailesh Mistry

Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 37,50

Kursziel alt: 37,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

