DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GENERALI SPA auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 37,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Kailesh Mistry rechnet für 2025 mit einem operativen Gewinn von 8,1 Milliarden Euro, einer Dividende von 1,57 Euro und darüber hinaus Aktienrückkäufen in einem Volumen von 500 Millionen Euro, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte März schrieb./ag/mis
Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 35,17EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.
