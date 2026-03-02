DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenslieferant bewege sich zwischen Reinvestitionen und strategischen Verkäufen, schrieb Silvia Cuneo am Freitag nach ersten Signalen für 2026./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,25 % und einem Kurs von 18,23EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Silvia Cuneo
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
