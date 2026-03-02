DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenslieferant bewege sich zwischen Reinvestitionen und strategischen Verkäufen, schrieb Silvia Cuneo am Freitag nach ersten Signalen für 2026./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,25 % und einem Kurs von 18,23EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Silvia Cuneo

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



