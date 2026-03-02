DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BASF SE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei schwach gewesen und auch der operative Ergebnisausblick auf 2026 liege unter den Markterwartungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Freitag./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 47,92EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

