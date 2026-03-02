DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BASF SE auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei schwach gewesen und auch der operative Ergebnisausblick auf 2026 liege unter den Markterwartungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Freitag./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 47,92EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
