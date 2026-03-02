Chamenei tot, Jubel in Tel Aviv: Israelischer Aktienmarkt auf neuem Allzeithoch!

Der Angriff auf die iranische Staatsführung und der Tod von Ali Chamenei , seit 1989 an der Spitze des iranischen Staates, am Wochenende sorgt am Montag für Verwerfungen an den weltweiten Finanzmärkten. Während die Energiepreise explodieren und sichere Häfen gefragt sind, geben Aktien deutlich nach. Davon sind nach dem asiatischen Handel auch die europäischen Märkte sowie die US-Futures betroffen. Zeitweise notierte der deutsche Leitindex DAX mehr als 2 Prozent im Minus.

Doch es gibt auch einige Gewinner, und zwar nicht zur branchenübergreifend, sondern auch insgesamt. Vergleichsweise gut behauptet zeigten sich im asiatischen Handel die festlandchinesischen Börsen mit Aufschlägen zwischen 0,5 und 1,0 Prozent. Auch der russische Aktienmarkt kann sich erholen und legt angetrieben von einem stark gestiegenen Ölpreis um etwa 1,5 Prozent zu.

Jubel am israelischen Aktienmarkt, neue Rekordnotierungen

Der mit Abstand größte Gewinner ist allerdings der israelische Aktienmarkt. An der Börse in Tel Aviv legten die Kurse zeitweise um knapp 4 Prozent zu. Der Leitindex TA 35 konnte mit einem Stand von 4.330,5 Punkten außerdem ein neues Allzeithoch erzielen. Hier sind die Erleichterung und Freude über einen jahrzehntelangen Feind des israelischen Staates groß – auch wenn noch völlig unklar ist, welchen Kurs die neue iranische Staatsführung mittel- und langfristig anstreben wird.

Die größten Zugewinne verzeichnen die Versicherungskonzerne Harel und Clal Insurance. Die Eliminierung des Iran als sicherheitspolitische Gefahr für Israel wird hier positiv bewertet, trotz der kurzfristigen Kriegsschäden. Von diesen profitiert vor allem der Baudienstleister Dimri, dessen Anteile rund 9 Prozent zulegen.

Shekel vor 30-Jahres-Hoch, nur Halbleiterwert Tower verliert

Gefragt sind auch Finanzwerte, wie die größten Banken des Landes Leumi und Hapoalim, welche von einem starken Anstieg des Shekels gegenüber dem US-Dollar profitieren. Die israelische Landeswährung kletterte am Montagmorgen auf einen der höchsten Stände seit Dezember 2021. Legt der Shekel nur noch wenig mehr zu, steht er sogar vor einem neuem 30-Jahres-Hoch.

Gefragt sind auch die Anteile des Rüstungskonzerns Elbit, die sich um knapp 4 Prozent verteuern. Elbit stellt eine ganze Reihe von Verteidigungsgütern her, darunter die Aufklärungsdrohne Hermes 900, wovon mindestens eine am Wochenende über dem Iran abgeschossen wurde.

Zu den wenigen Verlierern gehört hingegen die Aktie des Halbleiterauftragsfertigers Tower Semiconductor mit Verlusten von mehr als 2 Prozent. Die Anteile folgen damit zum Wochenauftakt dem Trend weltweit fallender Technologieaktien, die als besonders hoch bewertete Risikowerte unter der steigenden Unsicherheit leiden.

Neues Allzeithoch sorgt für technische Überhitzung, aber ...

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr hat sich der TA 35 (hier repräsentiert durch den ETF auf den MSCI Israel) um knapp 74 Prozent verteuert. Damit gehört der israelische Aktienmarkt auf Jahressicht zu den weltweit erfolgreichsten.

Fundamental ist das mit Blick auf die verbesserte Sicherheitslage des Landes zwar nachvollziehbar, doch aus technischer Perspektive wachsen die Gefahren: Der Relative-Stärke-Index liegt auf Monatsbasis bereits bei über 94 Punkten. Das ist Blasen-Territorium, wenngleich die Bewertung des israelischen Aktienmarktes mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 18 noch moderat erscheint.

Fazit: ... die Neubewertung könnte dauerhaft sein

Der israelische Aktienmarkt verteuert sich am Montag gegen den weltweiten Trend auf ein neues Allzeithoch. Die neuerliche Eskalation politischer Spannungen wird hier als positiv bewertet, da das sicherheitspolitische Risiko mit der Ausschaltung der iranischen Staatsführung geringer erscheint.

Wenngleich derzeit völlig unklar ist, wie sich der Konflikt weiterentwickeln und wie die neue iranische Staatsführung aussehen wird, könnte die Neubewertung des israelischen Aktienmarktes trotz technischer Überhitzung nachhaltig sein: In den vergangenen Jahrzehnten investierte Israel einen großen Teil seiner Wirtschaftsleistung in das Militär. Die Verteidigungsausgaben beliefen sich zuletzt auf fast 9 Prozent – während innerhalb der NATO schon das Einhalten des 2-Prozent-Ziels ein Politikum darstellte.

Sollte es die neue Sicherheitslage Israel erlauben, sein Budget künftig zu reduzieren oder wenigstens in absoluten Zahlen konstant zu halten, könnten die freiwerdenden Mittel für mehr Investitionen in zivile Ausgabenbereiche und damit für zusätzliches Wirtschaftswachstum sorgen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion