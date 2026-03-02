    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Großbritannien

    Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein

    Für Sie zusammengefasst
    • PMI sank im Feb um 0,1 Pkt auf 51,7; über 50!!
    • Erstschätzung 52,0 dann zweite Schätzung 51,7
    • Industrie: positiver Start 2026, Markt stabil.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen in Großbritannien hat sich im Februar überraschend etwas verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 51,7 Punkte, wie S&P am Montag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung hatte noch einen Anstieg auf 52,0 Punkte ergeben, und Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung erwartet. Trotz des Rückgangs liegt der Indikator weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

    Im Vormonat hatte der Indikator bei 51,8 Punkten gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit 17 Monaten. "Die britische Industrie hat einen vielversprechenden Start ins Jahr 2026 gezeigt", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson die Stimmungsdaten. Seiner Einschätzung bleiben die Aussichten positiv und es gebe auch Anzeichen einer Stabilisierung am Arbeitsmarkt./jkr/la/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

