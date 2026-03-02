RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. Ein umfangreicherer Aktienrückkauf sei zwar "nice to have", verändere die Lage aus Investorensicht aber nicht grundlegend, schrieb Ben Cohen am Sonntag. Der Experte sieht bei Munich Re bessere Wachstumsperspektiven und bei der französischen Scor eine niedrigere Bewertung./rob/bek/ag
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 149,3EUR auf Lang & Schwarz (02. März 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.
