RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. Ein umfangreicherer Aktienrückkauf sei zwar "nice to have", verändere die Lage aus Investorensicht aber nicht grundlegend, schrieb Ben Cohen am Sonntag. Der Experte sieht bei Munich Re bessere Wachstumsperspektiven und bei der französischen Scor eine niedrigere Bewertung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:30 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 149,3EUR auf Lang & Schwarz (02. März 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Cohen

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 118

Kursziel alt: 118

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

