Goldman senkt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 260 Kronen

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260224164005-crop-20260224-163926.jpg









Noch kein Kauf, aber ...





Schon wieder fragt mich jemand "Na, Malecon, kaufst du jetzt endlich Novo-Nordisk?".

Und obwohl ich Cashreserven habe und es durchaus in den Fingern juckt, bin ich immer noch nicht eingestiegen.

Ich muss mich weiterhin noch bremsen, die Betonung fällt auf noch.

Aber der Reihe nach.









-------------------------------------------









Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPHL8x5sPvWJ-Klx3oOF_xO8r6kbpcHIvDWsZsRuAawmonYCc&s









Zwei entscheidende Aspekte im langfristigen Chart





Wenn ich mir die Kursentwicklung seit 38 Jahren in der logarithmischen Skalierung anschaue, dann fallen mir zwei wichtige Verhaltensweisen dieser Aktie auf.





• Eine Korrektur dauert bei Novo nie länger als ein paar Jahre.





• Wenn der Kurs unter die gleitende 50-Monate-Durchschnittlinie rausguckt (wie das z.B. in 2002 und 2016 der Fall war), dann ist er da nur für Kurze Zeit zu haben.









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260224165258-crop-20260224-160809.jpg









Immer dann, wenn die Bären und die Scharen der Privatanleger, vom Mainstream in Panik getrieben, glauben, der Kurs würde jetzt nur noch eine Richtung kennen (ins Bodenlose), prallt er nach oben ab und kehrt in den Bereich oberhalb des o.g. gleitenden Durchschnitts zurück.





Wenn also jetzt jemand mir um die Ecke kommt und erzählt "Aber diesmal wird alles anders sein, aber wirklich, wirklich!", muss er konkrete Beweise zeigen, schließlich habe ich meine hier ja auch vorgelegt.









-------------------------------------------





Bild: https://cdn.zonebourse.com/static/instruments-logo-66771992.png





Vergleiche mit BioNTech SE sind unangebracht





In den letzten Tagen habe ich in der W:O-Community schon von mehreren Usern gesehen, dass sie von Parallelen zu BioNTech SE sprechen.





Das ist mit Verlaub Schwachsinn hoch drei!





Hier der langfristige BioNTech-Chart:









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260224173426-crop-20260224-173306.jpg









Ein klassisches Pump&Dump-Muster, wie es im Buche steht, für langfristig orientierte Vermögensvermehrung ungeeignet.





Eine Abzock-Bude, die nicht in der Lage ist, auf dem freien Markt Geld zu verdienen, sondern nur kurz auf Kosten der Steuerzahler.





Man kann doch sowas nicht mit einem seriösen Chart von Novo-Nordisk ernsthaft vergleichen.









-------------------------------------------









Bild: https://cdn.zonebourse.com/static/instruments-logo-1412980.png









Aber zurück zu Novo-Nordisk A/S





Es handelt sich dabei um einen Dividendenzahler:









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260224174913-crop-20260224-174827.jpg

Datenquelle: https://divvydiary.com/de/novo-nordisk-aktie-DK0062498333









-------------------------------------------









Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSORClwQbAlnz93QEXRTv0ZWMerqfvXiiq1C0aJC2szyVFeJWc&s









Bewertung Novo-Nordisk der letzten 5 Jahre





Anders wie euch von Analysten vorgegaukelt wird, ist die Aktie derzeit nicht mehr teuer, im Gegenteil:









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260224180725-crop-20260224-180635.jpg





Quelle: https://www.alphaspread.com/security/cse/novo%20b/summary









Der Kurs befindet sich derzeit weit unter der Fairer-Wert-Linie, Novo-Nordisk ist also günstig zu haben.





Und ja, es darf auch bei einem Qualitätsunternehmen zu einer Übertreibung nach unten kommen, das ist nicht verboten, denn das ist ein Pendel-Ausgleich zu Übertreibungen nach oben, die es ja auch gibt. Auf überhitzt kommt nicht selten unterkühlt, das ist die Börse. Und so entstehen Chancen.





Und übrigens ...





Es gibt Elliott-Wellen-Berechner, die für die kommenden Jahre eine lange Rally voraussagen:









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260224184014-crop-20260224-183831.jpg









Auch wenn das für euch jetzt, wo die Kanonen am schlimmsten donnern, schwer vorstellbar ist. Psychologie.









-------------------------------------------





Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQbXFyQ_oWsXFLFUoxJt_9k0wvKVC3-H1AXrD9qgx72hC12xc&s





Hochwertige Pipeline





Die vielen Kandidaten in Phasen 2 und 3 sind der Grund , warum ich dieses Jahr einsteigen will:





https://www.novonordisk.com/science-and-technology/r-d-pipeline.html





Und nicht etwa die Themen, über die die Meute kilometerlang diskutiert.









-------------------------------------------









Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQe2UCQQH05QAil_z0A5kzSntkfBaHhffa0NYb0_LrnQnlN5GI&s









Gewichtsabnahmen-Zeug (Spritzen, Pillen)





sind als Hype hingegen kein Grund für mich zu investieren.





Ich wiederhole: Für diese Luftblase/Hysterie bin ich Nullkommanull bereit einen Aufpreis zu zahlen. Ihr werdet sehen: Wer auf sowas setzt dem wird das abverkauft, wie gewonnen so zerronnen.





Das Thema hat auf die langfristige Kursentwicklung keinerlei Auswirkungen, auch wenn die meisten Kleinanleger sich seit ein paar Jahren fast schon komplett auf dieses Thema fokussieren, wenn es um Novo oder Eli Lilly geht.





Das ist auch der Grund dafür, warum ich mich der Aktie fern hielt, als sie in den letzten Jahren gehypt wurde und erst jetzt einsteigen will.









-------------------------------------------









Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQAan6fUIPs2E-WdMUYCNytQ5uTvegANAIJ695R58wyEIDMkOT&s









Kontraindikatoren fangen an, die Aktie Kacke zu finden





Solange die Mainstream YouTuber 2 Jahre lang "buy the deep!" schrien, machte ich um Novo einen großen Bogen.





Neuestens aber spucken sie ganz neue Töne und schmeißen entnervt weg!









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260224184552-crop-20260224-184514.jpg

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260224184352-crop-20260224-184323.jpg

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260224184256-crop-20260224-184234.jpg

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260224184708-crop-20260224-184631.jpg

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260224184207-crop-20260224-184138.jpg









Trapattoni würde sage "Flaschen leer!"





Denn was haben diese unerfahrenen, kurzfristig hin und her denkenden Jugendlichen zusammen?





Sie haben das hier nicht verstanden:









Bild: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiicgrd6BhrXACKGNVNmwGO2OyYBPuRuwwDmiCJM180OS6vLSJL2qL92JU3w3wb00WKaBDvhiiPVDAQpzilkUXlFAyF-oL2KUJHdmlFeVmlAbcwVJ63DenjO8vdCb8jION7jmoH919Uhk/w1200-h630-p-k-no-nu/Wenn+jemand+gute+Aktien+hat%252C+w%25C3%25A4re+er+verr%25C3%25BCckt%252C+wenn+er+nur+wegen+eines+Kursr%25C3%25BCckschlags+verkaufen+w%25C3%25BCrde..png









Und so weint sich die Finanz- und Giru-Industrie das ganze 01. Quartal aus.





"Ach, ist die Aktie schlecht!"

"Die ist sowas von schecht!"

"Nie wieder, die schlimme Aktie!"





Und genau dann werde ich wach und stehe mit Cash bereit.





Es ist nicht mehr weit. Bald.





Euer Pirat Malecon.









Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTc8GUM8UPYRYKcWwQXveuOf0m-RvZ50FSiCo8qAN13X1AmYZ4&s