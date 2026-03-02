JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Münchner sei langfristig fokussiert gewesen, schrieb Jose Asumendi am Montag. In China setze man alles daran, den Monatsabsatz von rund 50.000 Fahrzeugen zu halten. Für Asumendi ist das eine wichtige Größe, um die Fixkosten abzudecken und den Marktanteil zu verteidigen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 86,46EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



