RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 20 auf 25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Hersteller von Sportbekleidung komme mit der Neuausrichtung gut voran, schrieb Piral Dadhania am Sonntag. Das Management erscheine diesbezüglich etwas zuversichtlicher zu werden. Allerdings müssten in diesem Jahr noch Lagerbestände geräumt werden./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:31 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 22,56EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.



