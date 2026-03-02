Nach dem Iran-Schock: 3 Szenarien, wie es jetzt mit dem Ölpreis weitergeht

Besonders brisant ist die Lage an der Straße von Hormus. Durch die enge Route laufen laut Berenberg rund 15 bis 20 Prozent des weltweit gehandelten Rohöls (bis zu 20 Millionen Barrel pro Tag). Der Korridor ist derzeit faktisch blockiert. Zudem drohen Störungen im Roten Meer, wo die mit dem Iran verbündeten Huthis in Jemen die "Ausweichroute" Bab al-Mandab sabotieren könnten.

Der Iran-Konflikt rückt den Ölmarkt wieder in den Krisenmodus: Nach US-Luftangriffen auf Ziele in Iran und Gegenangriffen mit Drohnen und Raketen sieht Berenberg die Risiken für Brent klar nach oben verschoben – auch wenn bislang keine bestätigten Schäden an zentraler Energie-Infrastruktur vorliegen. Berichte über Explosionen auf oder nahe Kharg Island, Irans wichtigstem Öl-Exportterminal, halten die Nervosität hoch.

Die Analysten zeichnen 3 Szenarien auf, wie sich die Lage in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln könnte:



Entspannungsszenario (60 bis 70 US-Dollar): Die Konfliktparteien bewegen sich rasch zurück an den Verhandlungstisch, größere Energieanlagen bleiben weitgehend intakt. Öltransporte durch Hormus laufen nach einigen Wochen wieder normal, iranische Exporte werden nur moderat beeinträchtigt. In diesem Fall würde Brent schrittweise zurück in Richtung Fundamentaldaten tendieren.

Berenberg verweist dabei auf ein erwartetes Überangebot von rund 2 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2026, das eine begrenzte Störung abfedern könnte. Zudem sieht die Bank politischen Druck in Richtung niedriger Ölpreise – auch mit Blick auf die US-Zwischenwahlen.

Exportausfall Iran (70 bis 85 US-Dollar): Hier trifft es vor allem die iranischen Lieferungen, während Produktion und Transit in der Region insgesamt vergleichsweise schnell wieder anlaufen. Iran habe im Januar rund 4,8 Millionen Barrel pro Tag gefördert und 2025 etwa 2 Millionen Barrel pro Tag an Flüssigkeiten exportiert – überwiegend nach China.

Fielen diese Mengen durch Schäden oder andere Umstände aus, wäre das genug, um das von Berenberg erwartete Überangebot zu eliminieren: Der Markt wäre in etwa ausgeglichen. Nach einem möglichen kurzfristigen Preissprung könnten sich die Notierungen in einer höheren Bandbreite einpendeln – inklusive Risikoprämie, weil die Angst vor erneuten Störungen bleiben dürfte.

Stressszenario Hormus (deutlich über 100 US-Dollar): Wird die Straße von Hormus über längere Zeit (mehrere Monate oder länger) unpassierbar – etwa durch Minen oder die Drohung von Drohnenangriffen – käme es laut Berenberg zu einem scharfen Angebotsschock. Dann würde der Markt über "Nachfragerationierung" reagieren: Preise steigen so weit, bis Nachfrage zerstört wird.

In diesem Szenario hält Berenberg Brent über 100 US-Dollar für plausibel – mit Ausschlägen in Richtung früherer Höchststände. Zusätzlich könnte sich die Krise auf Gas ausweiten: Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate exportieren LNG über Hormus; das entspreche rund 20 Prozent der globalen LNG-Exporte. Ein Engpass würde LNG- und europäische Gaspreise nach oben treiben.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,76 % und einem Kurs von 78,44USD auf Lang & Schwarz (02. März 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.





