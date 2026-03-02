Lockheed Martin Aktie weiter aufwärts - +7,93 % - 02.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Lockheed Martin Aktie. Mit einer Performance von +7,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lockheed Martin Aktie. Nach einem Plus von +2,50 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 601,40€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Lockheed Martin ist ein führendes Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt mit Fokus auf Verteidigung und Raumfahrt. Hauptprodukte sind Kampfflugzeuge und Raketenabwehrsysteme. Es ist globaler Marktführer mit Konkurrenten wie Boeing und Northrop Grumman. Einzigartig durch Innovation und strategische Partnerschaften.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Lockheed Martin Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +62,96 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lockheed Martin Aktie damit um +11,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,01 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lockheed Martin eine positive Entwicklung von +49,30 % erlebt.

Lockheed Martin Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,05 % 1 Monat +16,01 % 3 Monate +62,96 % 1 Jahr +40,96 %

Informationen zur Lockheed Martin Aktie

Es gibt 230 Mio. Lockheed Martin Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,09 Mrd. € wert.

Während die Welt mit Sorge auf die militärischen Auseinandersetzungen im Iran und die Blockade der Straße von Hormus blickt, hat an den Finanzmärkten eine massive Umschichtung begonnen.

Die Angriffe im Nahen Osten haben Europas Börsen gespalten. Defense-Werte wie Rheinmetall, Renk und Hensoldt schießen nach oben, während zivile Player wie Safran und Rolls-Royce verlieren.

Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 10 2026

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, General Dynamics und Co.

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +4,30 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +6,78 %. L3Harris Technologies legt um +5,67 % zu RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +8,38 %.

Lockheed Martin Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lockheed Martin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lockheed Martin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.