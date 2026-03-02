JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 73,80 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei zurückhaltend, schrieb Akash Gupta am Sonntag im Nachgang der Zahlen zum vierten Quartal 2025. Sorgen, dass Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell gefährden könnten, seien weitgehend unbegründet. Steigende Barmittel dürften zukünftig die Bewertung untermauern./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 57,25EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.