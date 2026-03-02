JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 73,80 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei zurückhaltend, schrieb Akash Gupta am Sonntag im Nachgang der Zahlen zum vierten Quartal 2025. Sorgen, dass Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell gefährden könnten, seien weitgehend unbegründet. Steigende Barmittel dürften zukünftig die Bewertung untermauern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 57,25EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 73,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 73,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte