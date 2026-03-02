Iran greift systematisch Wohnhäuser an

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Armee wirft dem Iran vor, bei seinen Angriffen in Israel gezielt zivile Ziele ins Visier zu nehmen. "Wir haben konkrete Informationen erhalten, die belegen, dass der Iran systematisch zivile Wohnhäuser in Israel angreift", sagte Militärsprecher Nadav Schoschani. Irans Führung wolle auf diese Weise Panik in Israel auslösen und die öffentliche Meinung beeinflussen. Er sprach von "einer iranischen Strategie". Der Iran wiederum betont stets, Ziel seiner Angriffe seien etwa Einrichtungen des israelischen Militärs oder der israelischen Regierung. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Laut Schoschani greifen derzeit noch immer Hunderte Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe Ziele im Iran an, darunter seinen Angaben zufolge "Hochburgen des Regimes"./cir/DP/nas



