    Das Wochenende der Angst

    DroneShield: Die Aktie, zu der Anleger fliehen, wenn Drohnen den Himmel regieren

    Iranische Drohnenangriffe machen die Verwundbarkeit der Region sichtbar – und lösen einen Run auf Abwehrtechnologie aus. DroneShield profitiert.

    Foto: DroneShield

    Die Aktie des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield ist am Montag erneut deutlich angesprungen und legte zeitweise über elf Prozent zu, bevor sie den Montagshandel um 6,7 Prozent höher beendete – getragen von der Erwartung, dass die Eskalation im Nahen Osten die Nachfrage nach Abwehrsystemen erhöht. Iranische Drohnen trafen am Wochenende Israel sowie mehrere Golfstaaten, was die Verwundbarkeit moderner Infrastruktur erneut sichtbar machte. Für ein Unternehmen, das auf Anti-Drohnen-Technologie spezialisiert ist, wirkt diese Entwicklung wie ein Katalysator.

    DroneShield hatte bereits in der Vorwoche um rund neun Prozent zugelegt. Der jüngste Anstieg erfolgte ohne neue Unternehmensmeldung, was zeigt, wie stark geopolitische Faktoren derzeit auf die Aktie wirken. Parallel dazu profitiert das Unternehmen von hervorragenden Geschäftszahlen und einer außergewöhnlich starken Pipeline.

    Für das Geschäftsjahr 2025 meldete DroneShield einen Umsatz von 216,5 Mio. AUD (rund 132 Millionen Euro). Das entspricht einem Anstieg von 276 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zugleich schrieb das Unternehmen erstmals schwarze Zahlen: 3,5 Millionen AUD Nettogewinn. Die Auftragspipeline wuchs auf 2,3 Milliarden AUD – ein Plus von 92 Prozent innerhalb eines Jahres und ein Indikator für nachhaltig hohe Nachfrage.

    Erst wenige Tage vor dem Kurssprung meldete DroneShield einen neuen Großauftrag: Ein westlicher Militärkunde orderte über einen Zwischenhändler Systeme, Software-Abos und Ersatzteile im Wert von 21,7 Millionen US-Dollar. Die Auslieferung soll noch im ersten Quartal 2026 beginnen. Für 2026 liegen damit bereits fest gebuchte Aufträge von über 100 Millionen AUD vor.

    Der geopolitische Kontext verstärkt den Trend: Mit jedem Drohnenangriff steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Staaten ihre Luftverteidigung ausbauen. DroneShield, dessen Systeme bereits von mehreren westlichen Kunden genutzt werden, befindet sich damit in einer Position struktureller Nachfragevorteile.

    Mit einem Jahresplus von über 350 Prozent zählt die Aktie zu den stärksten Rüstungswerten weltweit. Dass der jüngste Anstieg ohne frische Nachrichten erfolgte, zeigt, wie sehr der Markt die Technologie als strategisch relevant einordnet. Ob die Rallye anhält, hängt nun davon ab, ob die Konflikte an Intensität gewinnen – und ob DroneShield das hohe Wachstumstempo in den kommenden Quartalen bestätigen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die DroneShield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,81 % und einem Kurs von 2,295EUR auf Tradegate (02. März 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Gina Moesing
