    AKTIE IM FOKUS

    Delivery Hero weiter auf Talfahrt wegen Nahost-Eskalation

    Delivery Hero weiter auf Talfahrt wegen Nahost-Eskalation
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Talfahrt der Aktien von Delivery Hero hat am Montag angesichts der Eskalationen im Nahen Osten nochmals zugenommen. Der Essenslieferdienst ist mit seiner Tochter Talabat stark im Nahen Osten aktiv, und sein Aktienkurs brach zuletzt um 7,6 Prozent ein. Bei knapp über 18 Euro erreichte er den tiefsten Stand seit Ende November. Bis Ende Januar hatten die Delivery-Hero-Aktien noch von der Fantasie profitiert, dass der Konzern einzelne Geschäftsfelder zu Geld machen könnte. Seitdem ist der Kurs nun schon um ein Drittel gefallen.

    Israel und die USA hatten am Samstag mit Angriffen gegen den Iran begonnen. Teheran reagierte seitdem mit Gegenangriffen auch auf Ziele in der Golfregion mit US-Militärstützpunkten. In Dubai, wo Talabat börsennotiert ist, war es am Samstag zu einem Feuer am bekannten Luxushotel Burj al Arab gekommen. Dort und in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden Menschen bei der Abwehr von Drohnenangriffen verletzt. Der Handel an der Börse von Dubai wurde am Montag nicht aufgenommen, auch der dortige Flughafen bleibt vorerst geschlossen.

    Die Delivery-Hero-Tochter Talabat ist in vielen Ländern aktiv, die derzeit von den Vergeltungsschlägen des Irans betroffenen Region sind. Dazu zählen der Irak, Katar, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Talabat-Aktien waren Ende 2024 in Dubai an die Börse gegangen, fallen aber seit Monaten immer wieder negativ mit neuen Rekordtiefs auf./tih/mne/stw

    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,87 % und einem Kurs von 18,31 auf Tradegate (02. März 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -11,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,50 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +14,41 %/+112,48 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
