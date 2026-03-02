Bernstein senkt Ziel für Scout24 auf 89 Euro - 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 71,00 auf Tradegate (02. März 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +1,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,35 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von +43,06 %/+76,72 % bedeutet.