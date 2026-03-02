ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für Scout24 auf 89 Euro - 'Outperform'
- Kursziel Scout24 105→89, Einstufung Outperform
- Quartalsberichte: robuste Modelle, keine KI-Störung...
- Präferenz: Immobilienportale vor Autoportalen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalsberichte aus dem Bereich der Online-Anzeigenportale seien ein Indiz für robuste Geschäftsmodelle, schrieb Annick Maas am Freitag in ihrem Resümee. Für Störung durch Künstliche Intelligenz (KI) gebe es keine Anzeichen. Sie bezog nun die Zahlen und Ausblicke in ihre Schätzungen für Scout24 und Rightmove ein. Immobilienportalen gibt sie den Vorzug vor Autoportalen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 71,00 auf Tradegate (02. März 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +1,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,35 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von +43,06 %/+76,72 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 89 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Scout24 - A12DM8 - DE000A12DM80
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Scout24. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Scout24 eingestellt.
erst abends gesehen, dass der kurs mal runter auf 64 war. schade, dort hätte ich vermutlich die pos gedoppelt.
zahlen sind gut. mit dem einsatz von KI wirds hier mit den kosten runtergehen.