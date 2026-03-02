UBS stuft AIXTRON auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 13,5 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipausrüster mache gute Fortschritte, schrieb Madeleine Jenkins am Freitagnachmittag. Die Bewertung der Aktien liege aber über dem Fünfjahresschnitt./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 15:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 26,93EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Madeleine Jenkins
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 13,5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
