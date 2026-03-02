    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    Nahostkonflikt

    Umsatzgarant Dubai ist bedroht: Luxusaktien geraten ins Wanken!

    Luxus unter Druck: Der Konflikt am Golf verunsichert Kunden und Touristen. Dubai wackelt als Umsatzmotor bedenklich. Bernstein warnt vor einem potentiell langen Krieg

    Weil die Golfregion ein bedeutendes Umsatzzentrum für Luxusgüter ist, sind Luxusaktien im Zuge des Nahostkonflikts am Montag im Sinklfug, wie Dow Jones Newswires berichtet. Wohlhabende Einheimische und Touristen werden von Abu Dhabis und Dubais Einkaufszentren angezogen. In Dubai befindet sich der umsatzstärkste Laden vieler Marken, wie Luca Solca, Luxusgüteranalyst beim Brokerhaus Bernstein, sagt.

    Die gesamte Golfregion sei demnach für rund 7 bis 8 Prozent der weltweiten Luxusausgaben verantwortlich sagte er und ergänzte: "Ein langwieriger Krieg würde die Konsumausgaben weltweit dämpfen und ein gedämpfteres Wachstum im Luxusgüterbereich einleiten." So verzeichnete der französische Luxusgüterkonzern LVMH einen Kursverlust von 2,48 Prozent (13:40 Uhr, MEZ). Hermès gab um 3,66 Prozent (13:40 Uhr, MEZ) nach und Kering verlor 4,38 Prozent (13:40 Uhr, MEZ). Richemont verlor 5,17 Prozent, Swatch Group 4,69 Prozent.

    Die Aktie von Brunello Cucinelli ist 3,10 Prozent im Minus, die von Salvatore Ferragamo 2,68 Prozent im Minus, die von EssilorLuxottica ist 1,96 Prozent im Minus. Burberry Group ist 5,06 Prozent im Minus, Moncler 1,96 Prozent. Die verhängte Ausgangssperre im Erimat könnte die Einnahmen im wichtigsten Markt der Region schmälern, wie Piral Dadhania von RBC Capital Markets in einer Mitteilung an Investoren schrieb. Er ergänzte: "Es könnte sein, dass die Verbraucher im Nahen Osten nach dem Ramadan im Jahr 2026 weniger reisefreudig sind, was sich wahrscheinlich negativ auf einen Teil des Luxuskonsums in Europa auswirken wird."

    Jean-Philippe Bertschy, Vontobel-Analyst, schrieb: "Die größte Herausforderung in dieser Phase besteht darin, dass weder die Dauer noch das Ausmaß des Konflikts vorhersehbar sind, was bedeutet, dass jeder Versuch, die Auswirkungen zu quantifizieren, mit großer Unsicherheit behaftet bleibt." Ein Sprecher der Swatch Group erklärte: "Natürlich sind alle über die jüngsten Entwicklungen besorgt. Uns ist jedoch kein Schaden entstanden. Niemand wurde verletzt und unsere Filialen sind nicht betroffen."

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

     

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Paul Späthling
