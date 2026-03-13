Ihre wichtigsten Termine
Spannende Jahreszahlen von: Chemieverband VCI & De Longhi sowie Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:30 Uhr, Deutschland: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M.
Italien: De Longhi, Jahreszahlen
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 2/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 1/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 1/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Bauproduktion 1/26
08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 2/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
09:00 Uhr, Spanien: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig)
10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 1/26
10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 2/26
11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 1/26
13:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26
13:30 Uhr, USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
14:00 Uhr, Russland: Handelsbilanz 1/26
15:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig)
15:00 Uhr, USA: JOLTS Offene Stellen 1/26
17:00 Uhr, Russland: Verbraucherpreise 2/26
Zeit Land Relev. Termin 10:50 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 11:00 EUR Industrial Production s.a. (MoM) 13:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) 13:30 USA Initial Jobless Claims 13:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) 13:30 USA Producer Price Index (MoM) 13:30 USA Producer Price Index (YoY)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
|14.03. 09:30
|Webinar
|B2MS: Börsentag Wien 2026
|15.03. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|16.03. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
