UBS stuft Befesa auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. 2026 gehe es für den Industrierecycler vor allem um die US-Volumina, schrieb Olivier Calvet am Montag im Nachgang des jüngsten Geschäftsberichts./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 33,50EUR auf Tradegate (02. März 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

