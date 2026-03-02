Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 02.03.26
Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 02.03.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (-2,76 %) genz vorne. Gefolgt von STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR) (-0,58 %), DAX Performance (-1,32 %), Bayer AG (-1,22 %), Deutsche Telekom AG (-0,29 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|VK09NT
|Long
|5,61
|1,09 Mio.
|Silber
|NB5CJH
|Short
|4,43
|1,01 Mio.
|DAX Performance
|DU62L6
|Long
|26,36
|444,70 Tsd.
|BASF SE
|UJ5BGC
|Long
|6,04
|275,00 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Silber
|VJ0YJ7
|Long
|2,35
|150,11 Tsd.
|Deutsche Lufthansa AG
|DQ4494
|Long
|2,34
|78,86 Tsd.
|Zalando SE
|PG46SB
|Long
|2,75
|54,00 Tsd.
|ASML Holding NV
|SW9913
|Long
|5,25
|34,91 Tsd.
|Silber
|PK5M69
|Long
|5,85
|34,17 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
|
Bonus Garantie
|PU99KA
|1,63 Mio.
|Bayer AG
|
Sonstige
|PU99J9
|401,94 Tsd.
|Deutsche Telekom AG
|
Classic
|VH916B
|313,34 Tsd.
|STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
|
Sonstige
|PU99J7
|298,49 Tsd.
|Commerzbank AG
|
Classic
|VH10RP
|270,90 Tsd.
