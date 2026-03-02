    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/TRY WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/TRY

    JPMorgan warnt

    Schock für Investoren: Wachstumsrückgang im Golf erwartet

    JPMorgan senkt die Prognosen für Golfstaaten. Der Konflikt in Nahost erhöht die Risiken und könnte weitere Wachstumsrückgänge auslösen.

    Für Sie zusammengefasst
    Foto: Jimin Kim - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Die amerikanische Großbank JPMorgan hat ihre Prognosen für das nicht-ölgebundene Wachstum der Golfstaaten deutlich gesenkt, wie Reuters berichtete. Grund ist die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten, die über das Wochenende weiter an Intensität gewonnen hat. Die Analysten der Bank warnten, dass weitere Anpassungen der Prognosen möglich seien.

    "Die Risiken sind in vielerlei Hinsicht erhöht und werden stark vom Ausgang des Konflikts abhängen", erklärten die JPMorgan-Analysten. Besonders stark betroffen seien Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate, deren Wachstum um 0,5 beziehungsweise 0,4 Prozentpunkte nach unten korrigiert wurde. Insgesamt senkte die Bank das nicht-ölgebundene Wachstum in der Region um 0,3 Prozentpunkte.

    Türkei und Israel unter besonderer Beobachtung

    JPMorgan hat zudem seine Erwartungen für die türkische Geldpolitik angepasst. Die Bank rechnet nicht mehr damit, dass die Zentralbank der Türkei ihre Leitzinsen bei der Sitzung am zwölften März senken wird. Stattdessen wird ein Leitzins von 31 Prozent am Jahresende 2026 erwartet, nach zuvor 30 Prozent. Die Inflation dürfte demnach bei 25 Prozent liegen und nicht bei 24 Prozent, wie bisher prognostiziert.

    "Da Israel direkt in den aktuellen Konflikt verwickelt ist, kann man wohl davon ausgehen, dass die Bank of Israel auch im März keine Zinssenkung vornehmen wird", fügten die Analysten hinzu.

    Anleger sollten auf Volatilität eingestellt sein

    Die jüngsten Anpassungen der JPMorgan-Analysten verdeutlichen die wachsende Unsicherheit in der Golfregion. Investoren müssen demnach auf stärkere Marktbewegungen gefasst sein, da geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Risiken zunehmend ineinandergreifen. Für viele Unternehmen bedeutet dies, dass Strategien für Expansion oder Investitionen aktuell überdacht werden müssen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
