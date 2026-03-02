Schock für Investoren: Wachstumsrückgang im Golf erwartet

"Die Risiken sind in vielerlei Hinsicht erhöht und werden stark vom Ausgang des Konflikts abhängen", erklärten die JPMorgan-Analysten. Besonders stark betroffen seien Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate, deren Wachstum um 0,5 beziehungsweise 0,4 Prozentpunkte nach unten korrigiert wurde. Insgesamt senkte die Bank das nicht-ölgebundene Wachstum in der Region um 0,3 Prozentpunkte.

Die amerikanische Großbank JPMorgan hat ihre Prognosen für das nicht-ölgebundene Wachstum der Golfstaaten deutlich gesenkt, wie Reuters berichtete. Grund ist die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten, die über das Wochenende weiter an Intensität gewonnen hat. Die Analysten der Bank warnten, dass weitere Anpassungen der Prognosen möglich seien.

Türkei und Israel unter besonderer Beobachtung

JPMorgan hat zudem seine Erwartungen für die türkische Geldpolitik angepasst. Die Bank rechnet nicht mehr damit, dass die Zentralbank der Türkei ihre Leitzinsen bei der Sitzung am zwölften März senken wird. Stattdessen wird ein Leitzins von 31 Prozent am Jahresende 2026 erwartet, nach zuvor 30 Prozent. Die Inflation dürfte demnach bei 25 Prozent liegen und nicht bei 24 Prozent, wie bisher prognostiziert.

"Da Israel direkt in den aktuellen Konflikt verwickelt ist, kann man wohl davon ausgehen, dass die Bank of Israel auch im März keine Zinssenkung vornehmen wird", fügten die Analysten hinzu.

Anleger sollten auf Volatilität eingestellt sein

Die jüngsten Anpassungen der JPMorgan-Analysten verdeutlichen die wachsende Unsicherheit in der Golfregion. Investoren müssen demnach auf stärkere Marktbewegungen gefasst sein, da geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Risiken zunehmend ineinandergreifen. Für viele Unternehmen bedeutet dies, dass Strategien für Expansion oder Investitionen aktuell überdacht werden müssen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben! Jetzt Report kostenlos herunterladen!