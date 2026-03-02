Öltanker vor der Küste Omans angegriffen - ein Toter
MASKAT (dpa-AFX) - Vor der Küste des Omans ist ein Öltanker von einem mutmaßlich iranischen Drohnenboot angegriffen worden. Ein aus Indien stammendes Besatzungsmitglied sei daraufhin bei einem Brand im Maschinenraum ums Leben gekommen, teilte die omanische Behörde für maritime Sicherheit mit. Die etwa 20-köpfige Besatzung mit Landsleuten vor allem aus Indien und Bangladesch sei mit Hilfe eines Handelsschiffs in der Nähe evakuiert worden.
Der etwa 220 Meter lange Öltanker "MKD VYOM" fährt unter der Flagge der Marschallinseln. Nach Informationen von Schiffs-Ortungsdiensten war er auf dem Weg zur Küste Saudi-Arabiens. Nach omanischen Angaben hat der Tanker rund 60.000 Tonnen geladen, was einer üblichen Umrechnung zufolge etwa 430.000 Barrel Öl entsprechen würde./jot/DP/nas
Das soll die demokratische Fratze einer geldgeilen, vielleicht derjenige Epstein-Puff-Diddy-Bande aus der USA sein?
Und so ein abscheuliches Verhalten unterstützen noch die westlichen Staatengemeinschaft?
Sieht man ja an den Stellvertreterkriegen im Nahen Osten, Südamerika, Afrika und Asien der USA, denn Krieg ist ihr Geschäft seit über 300 Jahren!
