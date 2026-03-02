    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Koordinationsrat der Muslime in Deutschland ruft zu Deeskalation auf

    Für Sie zusammengefasst
    • KRM fordert Deeskalation und politische Lösung
    • Frieden durch Dialog, Völkerrecht statt Gewalt.
    • Militärische Gewalt schafft Leid, Instabilität
    Foto: Siarhei - 356130783

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Koordinationsrat der Muslime (KRM) in Deutschland mahnt im Konflikt um den Iran Deeskalation an. "Nachhaltiger Frieden entsteht nicht durch militärische Stärke, sondern durch Dialog, Verhandlungen und die konsequente Achtung des Völkerrechts", erklärte KRM-Sprecher Ali Mete in einer Mitteilung. Der Koordinationsrat rufe daher "alle beteiligten Akteure eindringlich dazu auf, unverzüglich Schritte zur Deeskalation einzuleiten, das internationale Recht zu respektieren und zu einer politischen Lösung zurückzukehren".

    Die vergangenen Jahrzehnte hätten gezeigt, dass militärische Interventionen häufig mit dem Versprechen von Stabilität und Sicherheit begründet würden. "Allzu oft jedoch hinterlassen sie Zerstörung, Traumata und langanhaltende gesellschaftliche Verwerfungen", sagte Mete. In einer Region, die bereits von Krieg, Vertreibung und Perspektivlosigkeit geprägt sei, dürfe es keine weitere Eskalation geben.

    Wer versuche, politische Konflikte mit militärischer Gewalt zu lösen, riskiere eine Spirale, die kaum zu kontrollieren sei. "Neue Gewalt erzeugt neues Leid - und schafft Bedingungen, unter denen ganze Generationen mit den Folgen von Unsicherheit und Instabilität aufwachsen müssen."

    Der Koordinationsrat ist die Dachorganisation islamischer Organisationen in Deutschland. Ihm gehören die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB), der Islamrat (IRD), der Zentralrat der Muslime (ZMD), die Union Islamisch-Albanischer Zentren und der Zentralrat der Marokkaner an. Sie repräsentieren laut KRM die absolute Mehrheit der Moscheegemeinden, in denen das islamische Gemeindeleben stattfindet./kat/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
