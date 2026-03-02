US-Zölle
RWE sieht Risiken beim Projektaufbau
BERLIN/ESSEN (dpa-AFX) - Der Chef des Energiekonzerns RWE erwartet indirekte Auswirkungen der US-Zölle auf die hauseigenen Investitionsvorhaben. "Zölle in den USA betreffen uns während der Investitionsphase von neuen Projekten", sagte Markus Krebber dem Newsletter Energie & Klima des Nachrichtenportals "Politico". "Wenn die Anlagen errichtet sind, spielen Zölle für uns keine Rolle mehr, denn Strom ist ein Produkt, das vor Ort entsteht und genutzt wird."
Der Energiebranche wird derzeit von vielen Beobachtern ein Investitions-Superzyklus unterstellt, denn allein für den Umbau der Energieinfrastruktur in Deutschland mit dem Ziel der Klimaneutralität braucht es Milliarden. Bei RWE steht zudem die Frage im Raum, wie das verfügbare Kapital weiter verwendet wird.
Vor knapp einem Jahr hatte der Dax-Konzern ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Damit zogen die Essener Konsequenzen aus ihren verzögerten Geschäften in den USA als Folge der von Präsident Donald Trump getroffenen Entscheidungen, den Ausbau von Wind- und Solar-Anlagen zu stoppen. Damit einher ging auch eine Neubewertung der Investitionsgrundlage von RWE. Das Management stellt seitdem strengere Ansprüche an neue Investitionen.
RWE will am 12. März seine Zahlen für 2025 vorlegen und in diesem Zuge auch einen Ausblick auf 2026 geben sowie seine Pläne für die kommenden Jahre aktualisieren./lew/mne/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 54,72 auf Tradegate (02. März 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +8,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,90 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 40,69 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +0,84 %/+11,84 % bedeutet.
Quelle: https://www.rwe.com/investor-relations/rwe-aktie/aktie-im-ueberblick/aktienrueckkauf/belegschaftsaktienprogramme/aktienrueckkauf-2025/
Die RWE AG beabsichtigt, im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis zum 2. Dezember 2025 bis zu 700.476 Stammaktien der RWE AG zu erwerben, um Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm zu erfüllen.