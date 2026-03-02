UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 285 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin begründete das höhere Kursziel am Freitag mit Zuversicht hinsichtlich der Profitabilität. Diese basiere wiederum auf starken Preisen und den internen Verbesserungsmaßnahmen des Industriegüterkonzerns./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 19:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 268,1EUR auf Tradegate (02. März 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 310

Kursziel alt: 285

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



