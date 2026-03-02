Israels Militär
Neue Angriffswelle zielt 'ins Herz von Teheran'
Für Sie zusammengefasst
- Israelische Luftwaffe startet Angriff Teheran.
- Zwei iranische Geheimdienst-Mitarbeiter getötet.
- Augenzeugen: Bomben nahe Parlament und Norden.
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat in den Mittagsstunden einen neuen Angriff auf Ziele im Iran gestartet. Gestützt auf Geheimdienstinformationen ziele der Angriff "im Herzen von Teheran" auf Sicherheitseinrichtungen des Landes, teilte das Militär mit. Zuvor hatte ein Sprecher bekanntgegeben, dass zwei Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstministeriums getötet worden seien, darunter ein für Israel zuständiger Beamter.
Augenzeugen in Teheran bestätigten schwere Bombardierungen in der Stadtmitte. Sie sollen sich in der Nähe des Parlaments ereignet haben. Auch im Norden der Millionenmetropole mit ihren rund 15 Millionen Einwohnern wurden Raketeneinschläge beobachtet./czy/DP/stk
