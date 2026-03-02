RBC stuft Axa auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der französische Versicherer stärke sukzessive die Glaubwürdigkeit, schrieb Mandeep Jagpal am Sonntag. Die Dynamik bei den Umsätzen sei nachhaltig, und der Fokus sei auf operative Verbesserungen gerichtet. Die Zielvorgabe für das Gewinnwachstum je Aktie in diesem Jahr liege über der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:32 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:32 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 40,95EUR auf Tradegate (02. März 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Mandeep Jagpal
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mandeep Jagpal
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte