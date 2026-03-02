RBC stuft Axa auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der französische Versicherer stärke sukzessive die Glaubwürdigkeit, schrieb Mandeep Jagpal am Sonntag. Die Dynamik bei den Umsätzen sei nachhaltig, und der Fokus sei auf operative Verbesserungen gerichtet. Die Zielvorgabe für das Gewinnwachstum je Aktie in diesem Jahr liege über der Konsensschätzung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:32 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 40,95EUR auf Tradegate (02. März 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mandeep Jagpal

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



