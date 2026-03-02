Newcore Gold nimmt 10,3 Millionen Dollar aus der Ausübung von Optionsscheinen ein

2. März 2026, Vancouver, BC – Newcore Gold Ltd. („Newcore” oder das „Unternehmen”) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-develops-the-promising- ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Gesamterlös von ca. 10,3 Millionen Dollar aus der Ausübung von 20.548.000 Stammaktien-Kaufoptionsscheinen des Unternehmens („Optionsscheine“) erzielt hat, die am 27. Februar 2026 abgelaufen sind. Die Optionsscheine hatten einen Ausübungspreis von 0,50 Dollar und wurden ursprünglich am 27. Februar 2025 nach Abschluss einer Privatplatzierungsfinanzierung ausgegeben.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärte: „Wir möchten unseren Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Vertrauen in das Unternehmen danken, das sie durch die Ausübung der Optionsscheine zum Ausdruck gebracht haben. Das Management und der Verwaltungsrat stehen weiterhin in enger Verbindung mit den Aktionären und halten zusammen einen Aktienanteil von rund 13 %. Die Erlöse aus der Ausübung der Optionsscheine zusammen mit unseren vorhandenen Barmitteln versetzen Newcore in die Lage, unser Enchi-Goldprojekt weiter voranzutreiben und dessen Risiken zu minimieren, um bis Ende Juni 2026 eine vorläufige Machbarkeitsstudie abzuschließen. Parallel dazu konzentriert sich unser laufendes 45.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf Explorationsbohrungen in die Tiefe, um das größere Ressourcenpotenzial des Projekts weiter abzugrenzen. Mit dem zusätzlichen Kapital aus den Warrants werden wir Möglichkeiten zur Erweiterung unseres Bohrprogramms prüfen und zusätzliche technische Arbeiten durchführen, um die technischen Vorzüge des Projekts weiter voranzutreiben und Risiken zu minimieren. Wir freuen uns auf ein Jahr des Wandels, in dem wir das Potenzial unseres Enchi-Goldprojekts in Ghana weiter vorantreiben und erschließen werden.

Nach Ausübung und Ablauf der Warrants besteht das Aktienkapital des Unternehmens aus 284.385.640 ausgegebenen Stammaktien, 9.000.000 Aktienoptionen und 6.742.665 RSUs und PSUs.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana voran. Ghana ist Afrikas größter Goldproduzent(1). Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 13-prozentige Beteiligung mit den Aktionären verbunden ist, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten in einem bedeutenden Gebiet. Das 248 km2 große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, in dem sich mehrere Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen befinden, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.