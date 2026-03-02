Wirtschaft
Dax reduziert Verluste etwas - noch keine Panik wegen Nahost-Krieg
Foto: adobe.stock.com
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montag nach einem sehr schwachen Start bis zum Mittag die Verluste etwas reduziert. Gegen 12:30 Uhr stand der Index bei 24.810 Punkten und damit 1,9 Prozent unter dem Schlussniveau des vorherigen Handelstags. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Börse, Rheinmetall und RWE, am Ende die Deutsche Bank, Volkswagen und Continental.
"Der Dax notiert aktuell bei knapp 24.900 Punkten und kann sich damit von seinen Tagestiefstständen zur Eröffnung wieder deutlich erholen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. In Anbetracht der stark gestiegenen Energiepreise hielten sich die Kursverluste im Dax also stark in Grenzen. "Jetzt schauen Investoren explizit darauf, wie lange das höhere Preisniveau in den Rohölsorten anhalten und wie sich das Währungspaar Euro/US-Dollar weiter entwickeln wird. Makroökonomische Daten treten vorerst in den Hintergrund und der Fokus bleibt auf den Ereignissen im Nahen Osten."
Der US-Präsident geht derzeit offiziell von einer potenziellen Dauer von vier bis fünf Wochen aus. "Dies wäre für die europäische Konjunktur insgesamt verkraftbar", so Lipkow. Rohölpreise zwischen 80 und 85 US-Dollar dürften vorerst keine größeren Verwerfungen hervorrufen. "Erst wenn es zu dramatischeren Steigerungen auf über 100 US-Dollar kommen und dieses Preisniveau über mehrere Monate anhalten sollte, wäre das ein ernst zu nehmender Einflussfaktor für die konjunkturelle Entwicklung in Europa."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1732 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8524 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 78,58 US-Dollar; das waren 7,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Erwartungen zu Kursverlauf und Bewertung der Rheinmetall‑Aktie: kurzfristig wird die Aktie als Relativgewinner bei geopolitischen Krisen gesehen (aktuelle Indikation ~1.735 €), Trader diskutieren technische Marken (Nachfrage-Range 1.560–1.610 €, CEO‑Kauf bei ~1.572 €) sowie die andauernde Konsolidierung. Fundamental spielen volle Auftragsbücher, der Dänemark‑Auftrag, MGCS‑Unsicherheit, Gewinn‑Guidance und die März‑Zahlen eine Rolle.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
sebaldo schrieb 28.02.26, 10:13
War doch klar, dass er im Iran zuschlägt. Der wird noch mehr verrückte Sachen machen, um von seinen Verwicklungen in die Epstein-Affäre abzulenken.
Ronken schrieb 27.02.26, 12:34
Für mich ist ausschließlich die Firmenentwicklung ausschlaggebend.
Kommt zB. Morgen eine Mitteilung das RheinMetall einen 500 Mrd Auftrag erhält geht der Kurs hoch .
Das bedeutet im Umkehrschluss dass Du die ganze Charttechnik in die Tonne kloppen kannst.
Langfristig steigt der Kurs, wenn der Gewinn steigt. Ben Graham. Was kurzfristig passiert, ist nur für Zocker interessant.
Braveman schrieb 26.02.26, 18:17
Deutschland für Abbruch von MGCS vorbereitet
https://www.hartpunkt.de/deutschland-fuer-abbruch-von-mgcs-vorbereitet/
