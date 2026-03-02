Dax reduziert Verluste etwas - noch keine Panik wegen Nahost-Krieg





Für mich ist ausschließlich die Firmenentwicklung ausschlaggebend.

Kommt zB. Morgen eine Mitteilung das RheinMetall einen 500 Mrd Auftrag erhält geht der Kurs hoch .

Das bedeutet im Umkehrschluss dass Du die ganze Charttechnik in die Tonne kloppen kannst.









Langfristig steigt der Kurs, wenn der Gewinn steigt. Ben Graham. Was kurzfristig passiert, ist nur für Zocker interessant.

