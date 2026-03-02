JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach monatlichen Absatzdaten für Medikamente mit einem Kursziel von 15110 Pence auf "Overweight" belassen. Die Wachstumsraten des Krebsmedikaments Enhertu seien weiterhin solide, schrieb Richard Vosser am Montag. Der damit zuletzt erzielte Umsatz liege um 29 Prozent über dem aus dem Vorjahreszeitraum./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 176,1EUR auf Tradegate (02. März 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 151,1
Kursziel alt: 151,1
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
