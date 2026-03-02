    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoldMining AktievorwärtsNachrichten zu GoldMining
    GoldMining gratuliert U.S. GoldMining zum erfolgreichen Abschluss der ersten PEA für sein Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska

    Vancouver, British Columbia 2. März 2026 GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) („GoldMining” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-the-re-rating-pote ... -) gratuliert seiner mehrheitlich im Besitz befindlichen Tochtergesellschaft U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ:USGO) („U.S. GoldMining“) zu ihrer heutigen Bekanntgabe einer positiven ersten wirtschaftlichen Bewertung (die „PEA“) für ihr 100 % eigenes Gold-Kupfer-Projekt Whistler (das „Whistler-Projekt“), das sich 105 Meilen nordwestlich von Anchorage (Alaska) befindet.

     

    Weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung von U.S. GoldMining vom heutigen Tag, die weitere Informationen zur PEA enthält und unter www.usgoldmining.us verfügbar ist.

     

    Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte: „Unsere Vision und Strategie für das Whistler-Projekt begann vor drei Jahren mit dem erfolgreichen Börsengang von U.S. GoldMining. Die heutige Bekanntgabe einer ersten PEA bestätigt unsere Überzeugung vom Potenzial dieses Vermögenswerts. Die Aktionäre von GoldMining halten indirekt mehr als 74 % der Anteile an U.S. GoldMining. Wir freuen uns, dass U.S. GoldMining die Explorationsaktivitäten auf dem gesamten Gebiet des Bezirks weiter vorantreibt und das Projekt weiter voranbringt.“

     

    Über GoldMining Inc.

     

    GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in der Ressourcenphase in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

     

    Technische Informationen

     

    Die PEA ist vorläufiger Natur und soll eine erste Einschätzung des wirtschaftlichen Potenzials und der Entwicklungsoptionen des Projekts liefern. Unter anderem enthält die PEA, einschließlich ihres Abbauplans, ihrer Kostenschätzungen und ihrer wirtschaftlichen Bewertung, zahlreiche Annahmen, und es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass diese wirtschaftliche Bewertung realisiert werden kann.

