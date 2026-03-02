JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Neue Studiendaten für das Mittel Fenebrutinib gegen eine Form der Multiplen Sklerose belegten eine starke Effizienz, schrieb Richard Vosser am Montag. Mit Blick auf die Verträglichkeit gebe es aber noch offene Fragen, auch mit Blick auf die für eine Zulassung des Mittels Zuständigen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 396,5EUR auf Lang & Schwarz (02. März 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.
