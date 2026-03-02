    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsExxon Mobil AktievorwärtsNachrichten zu Exxon Mobil

    Exxon Mobil - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -5,91 % - 02.03.2026

    Am 02.03.2026 ist die Exxon Mobil Aktie, bisher, um -5,91 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Exxon Mobil Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Exxon Mobil ist ein global führendes Energieunternehmen, das sich auf die gesamte Wertschöpfungskette von Öl und Gas spezialisiert hat. Mit einer starken Marktstellung und einem breiten Produktportfolio konkurriert es mit Branchengrößen wie Chevron und BP. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine fortschrittliche Technologie und umfangreiche Infrastruktur.

    Exxon Mobil Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Exxon Mobil Aktie. Mit einer Performance von -5,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,19 %, geht es heute bei der Exxon Mobil Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Exxon Mobil in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +42,69 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Exxon Mobil Aktie damit um +15,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Exxon Mobil eine positive Entwicklung von +39,28 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,96 % geändert.

    Exxon Mobil Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,48 %
    1 Monat +19,98 %
    3 Monate +42,69 %
    1 Jahr +33,92 %

    Informationen zur Exxon Mobil Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Exxon Mobil Aktien. Damit ist das Unternehmen 564,08 Mrd.EUR € wert.

    Sprit so teuer wie seit fast zwei Jahren nicht mehr


    Der Iran-Krieg macht Sprit und Heizöl teurer. Am Montag stiegen die Preise kräftig, nachdem sie bereits übers Wochenende leicht zugelegt hatten, wie der ADAC mitteilt. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags hatte ein Liter Super E10 bereits …

    Diese Aktien und Branchen profitieren in Kriegen und Krisen


    Während die Welt mit Sorge auf die militärischen Auseinandersetzungen im Iran und die Blockade der Straße von Hormus blickt, hat an den Finanzmärkten eine massive Umschichtung begonnen.

    'Gegen Abzocke an der Zapfsäule vorgehen'


    Der Iran-Krieg könnte nach Einschätzung von BSW-Chef Fabio De Masi wegen steigender Öl- und Spritpreise drastische Folgen für Deutschland haben. "Der Krieg droht, ein ökonomischer Genickbruch für Wirtschaft und Verbraucher zu werden", sagte der …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,95 %. Chevron Corporation notiert im Plus, mit +4,42 %. Shell notiert im Plus, mit +2,17 %. TotalEnergies legt um +2,57 % zu ConocoPhillips notiert im Plus, mit +6,32 %.

    Exxon Mobil Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Exxon Mobil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Exxon Mobil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Exxon Mobil

    +5,73 %
    +14,06 %
    +21,95 %
    +40,67 %
    +32,81 %
    +36,49 %
    +200,65 %
    +89,01 %
    +344,10 %
    ISIN:US30231G1022WKN:852549



