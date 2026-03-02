    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    EUR/USD fällt -0,38 % auf 1,17321 USD

    Abwärtsbewegung: EUR/USD fällt auf 1,17321 USD.

    Mit einem Rückgang von -0,38 % steht EUR/USD bei 1,17321USD. Händler sehen kurzfristigen Druck, der die Rally bremst.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,75 %
    1 Monat -0,78 %
    3 Monate +1,30 %
    1 Jahr +13,18 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in EUR/USD investiert, lag der Preis bei 1,055591USD. Heute notiert EUR/USD bei 1,17321USD. Ihr Einsatz wäre nun 11.114,2USD wert – ein Zuwachs von +11,14 %.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das EUR/USD-Sentiment neutral bis vorsichtig. In den letzten 14 Tagen bewegte sich der Kurs in einer engen Range um 1,17–1,18. Widerstände bei ca. 1,1830/1,1872 (ggf. 1,1918) limitieren Aufwärtsdrang; Unterstützungen bei 1,1742 und 1,1608/1,1575 sichern Abwärtsseite. Bruch 1,1742 → Abwärtsdruck Richtung 1,16; Bruch 1,1830 → Potenzial Richtung 1,19–1,20.

    Informationen zum US-Dollar

    Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

