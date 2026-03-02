Heftiger Rückgang Gold verliert -1,33 %

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Gold überwiegend bullisch bis vorsichtig. Kurzfristiges Ziel rund 6.000 USD/oz, langfristig 10.000 USD/oz (ca. 2028–2030) möglich. Technische Gegenreaktion nach gestreckter Welle 5 wird diskutiert. Aktuelle Notierung ca. 5.73k USD/oz (AUD-Preise um 7.991 AUD/oz). Allgemein positives, aber vorsichtiges Sentiment mit Aussicht auf weitere Aufwärtsbewegung.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.210,63USD. Heute steht er bei 5.385,94USD. Das Investment wäre auf 22.244,3USD gewachsen – eine Steigerung von +344,89 %.

Informationen zu Gold

Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.