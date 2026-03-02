JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach monatlichen Absatzdaten für Medikamente mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Der Umsatz mit dem Mittel Ojjaara gegen krankheitsbedingte Blutarmut sei zuletzt um 8 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vormonat, schrieb Zain Ebrahim am Montag. Beim Mittel Apretude, eine Prophylaxe gegen HIV-Ansteckung, sei der Umsatz dagegen im selben Zeitraum um 5 Prozent gestiegen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 24,93EUR auf Tradegate (02. März 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

